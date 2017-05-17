قال المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن 90% من المخالفات والتعديات على الأراضي تمت بعد عام 2011، عقب خلع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدا أنه لا تهاون مع المعتدين في حق الدولة وانها جادة في التعامل مع القانون.

وأضاف “مسعود” خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الانفلات الذي شهدناه الفترة الماضية لن يتكرر مرة اخرى في ظل وجود حكومة قوية.

مشيرا إلى أنه لابد أن لا تكون سياسة الحكومة قائمة على رد الفعل، ولكن لابد من التخطيط الجيد للمدن والقرى وذلك تجنبا لانتشار العشوائيات.

ونوه إلى أنهم سيمنحون فترة زمنية مدتها 6 أشهر للتصالح في التعدي على أراضي الدولة،أو اتخاذ الإجراءات القانونية وتغليظ العقوبات والتي تصل للغرامة والسجن، موضحا أن الغرامة التي حددها قانون التصالح مع مخالفات المباني ارتفعت لـ800 جنيه على كل متر.

وتابع أن قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد حدد معايير اختيار اللجان المنوط بها معاينة العقارات قبل التصالح معها، مطالبا بوجود شرطة متخصصة بالإزالات قادرة على تنقيذ القانون وإزالة المخالفات.