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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

2017-05-17 10:54:49
أش أ

  أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد ثروت الشبراوى للتعزية فى وفاة حرم السيد محمد على ملوخية والعميد سعيد أمين للتعزية فى وفاة السيدة رباب أحمد حمادة .

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