قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق الأوسط ديتمار سيرسدورفر إن الاقتصاد المصري فى تنام مطرد مدعوما بالاستقرار والأمن والمشروعات التنموية.

وأضاف سيرسدورفر على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي العربي الألماني اليوم (الأربعاء) :”إن مصر تخطو خطوات سريعة على طريق التنمية الاقتصادية، ومن الضروري جدا الاستمرار على طريق الإصلاحات الاقتصادية ودعم البنية الأساسية والمشاريع الضخمة والتنموية لما سيكون لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصرى”.

وحول مشروع سيمنس فى مصر قال :”نحن سعداء بهذا التعاون فهو المشروع الأكبر لنا فى تاريخ شركة سيمنس العملاقة بالتعاون مع الحكومة المصرية، ولقد كنا فخورين بزيارة المستشارة الألمانية للمشروع فى مصر، فقد وقفت على حجم التعاون الاستثماري والثنائي بين ألمانيا ومصر وحجم التعاون فى مجال الطاقة بين البلدين”.

وتابع :”شركتنا تعمل بشكل مكثف في عدد من المشاريع الضخمة بمصر وفى محافظات مختلفة ونحن نسهم بذلك فى إيجاد فرص عمل وتدريب العديد من الكوادر من الشباب المصري فى شركتنا وتعزيز قدراتهم ونأمل بمواصلة التعاون المثمر بيننا وبين مصر لأنها دولة محورية ولها ثقل خاص فى المنطقة ونحن سعداء بهذا التعاون”.

وكانت وزير الاقتصاد والطاقة الألمانية برجيتا تسبريس افتتحت أمس أعمال الدورة العشرين للمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى ، ومثل مصر في المنتدى كل من السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية ومحمد يوسف من وزارة الاستثمار.