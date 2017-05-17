فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي الصالة الرئاسية، استعدادًا لوصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد قليل، في زيارة سريعة لمصر تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتشاور بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما يتم استعراض الجهود المصرية والعربية لكسر الجمود القائم في عملية السلام بالشرق الأوسط خاصة قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي يعقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرياض الأسبوع المقبل مع القادة العرب بحضور الرئيس السيسي.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية والأوضاع في كل من (ليبيا والعراق واليمن) والجهود السياسية المبذولة لحل تلك الأزمات وجهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.