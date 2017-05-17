أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طلبيات الحكومة في المجال العسكري نفذت العام الماضي بنسبة 97%، حيت تسلمت القوات الروسية أكثر من 5600 قطعة من أحدث أنواع الأسلحة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأربعاء إن “العمل جار على تنفيذ برنامج التسلح الحكومي للأعوام 2011-2020، وهدف وزارة الدفاع للعام 2016 تم تنفيذه بنسبة 97%، حيث تم تزويد القوات بأكثر من 5600 قطعة من أحدث أنواع الأسلحة، وتحديث نحو 3000 قطعة أخرى”.

وأضاف الرئيس الروسي أن النتائج المحققة هي نتيجة عمل ناجح لجميع المشاركين في البرنامج، انطلاقا من التخطيط وانتهاء بالتنفيذ، داعيا ممثلي وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري إلى رفع مستوى المعدات والأسلحة الحديثة في القوات المسلحة إلى 62%، وذلك في إطار تسليط الضوء - خلال الاجتماع - على عوامل نجاح برنامج الحكومة العسكري لعام 2017.