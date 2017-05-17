قال المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة إن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات ومواد التهريب أثناء محاولة تهريبها عبر منطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية،واكتشاف نفق خرسانى على عمق 10 أمتار على الشريط الحدودى بشمال سيناء.

وأضاف أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى،وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط الإرهابى والإجرامى.

وأوضح أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 8 عربات دفع رباعى بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية محملة بنصف طن لجوهر الحشيش،فضلا عن 3 ملايين و300 ألف قرص مخدر، وبندقتين قناصة، بندقتين آليتين،رشاش كلاشنكوف، 1550 طلقة أنواع مختلفة،7500 قاروصة سجائر، هاتفين ثريا،بالإضافة إلى ضبط 12 فردا من المهربين وتدمير عربتين دفع رباعى بواسطة القوات الجوية أثناء أعمال المطاردة ومحاولتهم الهرب .

وأضاف أنه بالتزامن مع ذلك تم اكتشاف نفق خرسانى على عمق 10 أمتار على الشريط الحدودى بشمال سيناء تستخدمه العناصر التكفيرية فى أعمال التهريب، بالإضافة إلى ضبط 3 قنابل دفاعية و3خزن بندقية آلية خاصة بالعناصر التكفيرية جنوب مدينة رفح.