أكد المدير التنفيذي لغرفة صناعات مواد البناء حاتم المنوفي سعي الغرفة لجعل مصر أكبر دولة منتجة لمواد البناء في المنطقة، كما تهدف استراتيجيتها إلى زيادة حجم صادرات القطاع.

وقال المنوفي ـ في تصريح له على هامش فعاليات المعرض المصري البحريني الأول في المنامة الذي افتتح أمس ـ إن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات التي تدخل في العديد من الصناعات وهناك اعتماد كامل عليها من الدولة الآن لسد احتياجات السوق المحلي خاصة في ظل مشروعات البنية التحية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا.

واشار إلى أهمية الاشتراك في هذه المعارض التى تساعد على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحريني الذي يعد نافذة مصر إلى دول الخليج التي تتسم بسوقها المتنوع وكثير الطلب.

وحقق قطاع مواد البناء طفرة في معدلات التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة في عام ٢٠١٦ فقفز من ٨٧٠ مليون دولار ليصل إلى مليار و٣٩٥ مليون دولار بزيادة نسبتها٦٠٪ وذلك طبقا للتقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.