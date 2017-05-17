السعودية تؤكد دعوة عمر البشير لحضور القمة الأمريكية بالرياض2017-05-17 10:49:57
وجهت المملكة العربية السعودية، دعوة إلى الرئيس السودانى عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب لحضور القمة التى تستضيفها الأحد، وتجمع قادة دول عربية ومسلمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحسب ما أفاد الأربعاء مسئول سعودى.
وقال المسئول “إنه مدعو” ردا على سؤال لوكالة “فرانس برس”، حول مشاركة البشير، من دون أن يؤكد ما إذا كان الرئيس السودانى سيحضر القمة.
وفى أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه فى البيت الأبيض، يزور ترامب يومى السبت والأحد السعودية حيث يحضر “القمة العربية الإسلامية الأمريكية”، ويشارك فى اجتماع مع قادة دول الخليج الست، ويعقد لقاء ثنائيا مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق البشير فى 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور الذى يشهد منذ 2003 حربا أهلية أسفرت عن أكثر من 300 ألف قتيل، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
لكن الرئيس السودانى الذى ينفى هذه الاتهامات، لا يزال فى الحكم ويقوم برحلات منتظمة إلى دول فى أفريقيا والخليج.
وظل النظام فى الخرطوم على مدى سنوات على علاقة وثيقة مع إيران، الخصم اللدود للرياض، لكن الحليفين افترقا نتيجة لاختلاف مواقفهما من الصراع فى سوريا واتجاه السودان للتحالف مع الرياض.
وأعلن السودان عام 2015 مشاركته فى التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية فى اليمن ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، والأسبوع الماضى، أجرت السعودية أول مناورات عسكرية جوية مشتركة مع السودان.
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