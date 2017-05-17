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المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وداعش في محيط مطار دير الزور
تنظيم داعش - سوريا

المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وداعش في محيط مطار دير الزور

2017-05-17 10:50:10
متابعات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وتنظيم داعش في محيط مطار دير الزور العسكري.

وأضاف المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ أن الاشتباكات جاءت عقب هجوم عنيف شنه التنظيم على المطار، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية.

وأشار المرصد السوري إلى استمرار الاشتباكات بين مسلحي داعش ومليشيات سوريا الديمقراطية بمحاور الريفين الشرقي والشمالي لمدينة الرقة.

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