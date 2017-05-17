أكد ايهاب عبدالعال عضو غرفة السياحة سابقا، أن موسم العمرة بدأ متأخرا في نهاية شهر مارس بسبب الظروف الاقتصادية بالإضافة إلى بعض المشاكل الإجرائية في صدور التأشيرات مع السعودية مما أدى إلى تقلص فترة العمرة.

وأشار عبد العال من خلال لقاءه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المعتمرين في الفترة ما بين أبريل ومايو 400 ألف معتمر، موضحا أن غلق الرحلات لفترة وتجاهل وزارة السياحة لمقترح “غرفة السياحة” حول تقنين الأعداد للشركات أدى إلى تكدس أعداد المعتمرين.

وأعلن أن نقص رحلات الطيران تعتبر من أبرز معوقات موسم العمرة هذا العام، مؤكدا أن شركتي “مصر للطيران” و”الخطوط الجوية السعودية” قد اضطرا إلى رفع أعداد الرحلات إلى حوالي 20 رحلة.

وتوقع انخفاض أعداد المعتمرين من 200 ألف إلى 100 ألف معتمر نتيجة ارتفاع أسعار الرحلات بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي، مضيفا أن سعر برامج “العمرة” التي كانت حوالي 13 ألف جنيه سترتفع إلى حوالي 22 ألف جنيه.

وأنتقد الأحكام القضائية بحل الغرف والاتحادات السياحية وتحويلها إلى لجان تسيير أعمال معينة من قبل الوزارة حيث أن أفرادها يفتقرون للخبرة للتعامل مع ملفات وقضايا السياحة، مشددا على ضرورة سرعة اجراء انتخابات للغرف السياحية.

و أشار إلى أن رحلات حج “القرعة” التابعة لوزارة الداخلية قد وصل سعرها إلى 65 ألف جنيه فيما بدأت رحلات الحج السياحي الاقتصادي بقيمة 41 ألف جنيه، مطالبا بإعادة التسعير اعتراضا على ارتفاع سعر حج “القرعة” مقارنة بالحج الاقتصادي.

وأضاف أن شركات السياحة هددت بعدم تنظيم رحلات حج هذا العام في حالة عدم إعادة تسعير رحلات حج “القرعة”.