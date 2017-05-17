شارك «جون كاسن»، السفير البريطاني في مصر، شباب نادي «LEO»، في تجهيز شنط رمضان تحت مبادرة «رمضان 2 GO»، والتي تهدف لتوفير 40 - 45 ألف وجبة خلال شهر رمضان.

ونشرت صفحة السفارة البريطانية في مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر فيه «كاسن» وهو يشارك الشباب بنفسه في تجهيز شنط رمضان، وشارك الشباب في تجهيز المواد الغذائية وتعبئتها في الشنط.