أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي في القنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، ببحث طلب أسرة المواطن صبحي أحمد مؤمن السبعاوي، الذي توفي في 11 أبريل الماضى بميلانو، عقب سقوطه من شرفة منزله، مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي.

وتلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بالقنصلية عزت عمران، أشار فيه إلى أن العامل المتوفى من مواليد 26 مايو 1972 ميت خاقان بمحافظة المنوفية، ويعول أسرة مكونة من زوجة وأربعة أنجال، وبالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي “الأنبس” تبين أن المواطن لم يكن مؤمنًا عليه آخر خمس سنوات قبل الوفاة، وطبقًا لقوانين التأمينات الإيطالية لم تستحق أسرته معاشًا كاملا، بل تستحق مكافأة لمرة واحدة لم تحدد قيمتها بعد.

وأبلغ مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية، بناءً على توجيهات السفير أحمد شاهين، أسرة المتوفى بذلك، وبالمستندات المطلوبة لصرف المكافأة فورا.