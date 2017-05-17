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أوقاف الإسكندرية: نحمي الوطن من أصحاب الأفكار الهدامة‎
وزارة الأوقاف

أوقاف الإسكندرية: نحمي الوطن من أصحاب الأفكار الهدامة‎

2017-05-17 09:25:16
أ ش أ

أكد أئمة أوقاف الإسكندرية أنه بقوة الإيمان نبني وطننا ونحميه من أصحاب الأفكار الهدامة عن طريق الحوار والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والتعاون على البر والتقوى.

وقال أئمة الأوقاف بالإسكندرية - في بيان صادر عن مديرية الأوقاف - إن أهم وسائل حماية وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة، هو إرشادهم إلى الإيمان بالله ، ودفعهم للتأمل والتفكر في هذا الكون الفسيح العريض الذي يدل على قدرة الخالق وحسن تدبيره، وغرس روح الخشوع والتقوى والعبودية لله جل وعلا في نفوسهم، وتربية روح المراقبة الذاتية لله تعالى في كل تصرفاتهم وأحوالهم، وأن الله يعلم سرهم ونجواهم، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتربيتهم على الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية.

ودعا الأئمة إلى ضرورة متابعة الأبناء والحرص عليهم كي نحفظهم ممن يسممون أفكارهم، وينحرفون بهم عن الجادة والوسطية، وألا نترك لهم الحبل على الغارب يذهبون أينما شاءوا ومع من شاءوا، بل لابد أن نعرف من يصاحبون، ومع من يجلسون ويخرجون.

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