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فرار 50 سجينا في الكونغو بعد هجوم لأنصار زعيم طائفة مسيحية مسجون
متمردين في الكونغو الديمقراطية

فرار 50 سجينا في الكونغو بعد هجوم لأنصار زعيم طائفة مسيحية مسجون

2017-05-17 09:21:39
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قال متحدث حكومي إن نحو 50 سجينا فروا من سجن رئيسي بعاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا اليوم الأربعاء، عقب هجوم لأنصار نى مواندا نسيمى وهو زعيم طائفة مسيحية مسجون.

وقال المتحدث لامبرت مندى أن نسيمى، الذى كان ضمن الهاربين، اعتقل فى مارس بعد سلسلة من الاشتباكات الدامية بين أنصاره والشرطة.

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