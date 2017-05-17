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بالصور..أطفال سوريا يفرون من الموت هربا من الحرب فى الرقة
أطفال سوريا يفرون من الموت

بالصور..أطفال سوريا يفرون من الموت هربا من الحرب فى الرقة

2017-05-17 09:22:17
وكالات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورًا، تظهر المعانة التى يتعرض لها السوريين النازحين في ناحية عين العيسى، التابعة لمحافظة الرقة التى يسيطر عليها تنظيم داعش.

ويطرق السوريين منازله في المناطق التى يدور فيها القتال بين القوات السورية وتنظيم داعش في مناطق يسيطر علي التنظيم ويحاول النظام استعادة السيطرة عليها مرة آخرى.

أطفال سوريا يفرون من الموت

أطفال سوريا يفرون من الموت

أطفال سوريا يفرون من الموت

أطفال سوريا يفرون من الموت

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