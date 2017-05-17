استمرارا للتسهيلات..السعودية تعلن خبرا سارا للسوريين2017-05-17 09:18:02
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للسوريين الزائرين المقيمين في المملكة، إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، إنفاذاً للتوجيهات المستمرة بمواصلة تقديم الدعم والتسهيلات للسوريين، تقديراً للظروف الحالية التي تمر بها سوريا.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: “إن إشعار العمل المؤقت يُعد وثيقة قانونية، توثق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة، ويصدره صاحب العمل”.
وأوضح أبا الخيل أن هذه الخدمة متاحة عبر “أجير الزائرين” للسوريين، وتقتصر الاستفادة منها على المنشآت، مضيفاً أنه يشترط أن تكون المنشأة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، وأن يكون حسابها نشطاً، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.
وبين أبا الخيل أنه سيتم احتساب الزائر المصدر له إشعار عمل مؤقت في برنامج نطاقات، والخصم من نسبة توطين المنشأة خلال مدة سريان الإشعار، كما يجب على المنشأة تسجيل الزائر المتعاقد معه في التأمينات الاجتماعية، فرع “الأخطار المهنية”.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الخدمة متاحة للزائرين السوريين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، ويشترط أن يحمل الزائر تأشيرة صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات.
ودعا أبا الخيل أصحاب المنشآت والسوريين إلى الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة أجير على الرابط www.ajeer.com.sa، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع، للاستفادة من الخدمة، وفي حال وجود أية استفسارات الاتصال على هاتف خدمة العملاء في بوابة “أجير” 920002866، أو هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911.
ووفقا لـ”العربية.نت”، فإن بوابة “أجير” الإلكترونية، تعمل على مساعدة المنشآت في مواجهة أي نقص في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وتنظيم وتوثيق العمل للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي.
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