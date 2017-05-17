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بالصور.. مئات المعلمين يتظاهرون في كولومبيا والسبب!
مئات المعلمين يتظاهرون فى كولومبيا

بالصور.. مئات المعلمين يتظاهرون في كولومبيا والسبب!

2017-05-17 09:18:36
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تظاهر مئات المعلمين، في العاصمة الكولومبية بوجاتا، احتجاجا على أوضاعهم المالية السيئة، مطالبًا بزيادة فى رواتبهم.

وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء “رويترز”، جموع المعلمين وهم يحملون اليافطات المناهضة للحكومة الكولومبية، وسط شوارع العاصمة بوجاتا.

مئات المعلمين يتظاهرون فى كولومبيا

مئات المعلمين يتظاهرون فى كولومبيا

مئات المعلمين يتظاهرون فى كولومبيا

مئات المعلمين يتظاهرون فى كولومبيا

مئات المعلمين يتظاهرون فى كولومبيا للمطالبة بزيادة رواتبهم

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