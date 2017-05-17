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طبيب الزمالك: شوقي السعيد يغيب عن الملاعب لمدة أسبوع لهذا السبب
شوقي السعيد

طبيب الزمالك: شوقي السعيد يغيب عن الملاعب لمدة أسبوع لهذا السبب

2017-05-17 09:31:24
متابعات

أكد أيمن فريد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن شوقي السعيد مدافع الفريق سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع، بعد تعرضه لخلع في الكتف الأيمن خلال المران الجماعي اليوم، والذي على اثره غادر الملعب قبل انتهاء التدريبات.

وقال رئيس الجهاز الطبى للزمالك،إنه سيتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة فى التدريبات بعد انتهاء فترة الغياب ، مشيرا إلى أنه سيغيب عن مواجهة الزمالك أمام وادى دجلة بالدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل، بالاضافة إلى لقاء أهلي طرابلس فى الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق تعرض أيضا للاصابة خلال المران الجماعي للفريق اليوم ، مشيرا إلى أن الإصابة عبارة عن شد خفيف في العضلة الضامة على هامش مشاركته في المران اليوم وبالتالى سيغيب عن مواجهة الزمالك أمام وادى دجلة على أن يتم تجهيزه لمباراة الأهلى الليبى.

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