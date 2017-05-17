أثار زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية وو وون شيك إمكانية إعادة منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية (ثاد) التي تم تركيبها مؤخرا داخل البلاد إلى الولايات المتحدة حال وقعت مشكلات إجرائية في عملية نشرها.

وأكد شيك مجددا ـ وفقا لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية ـ أن نشر بطارية منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبية يتطلب موافقة برلمانية..مضيفا” يجب علينا أن ننظر في قضايا من بينها إمكانية إعادة ثاد إذا لم تخضع بشكل صحيح للإجراءات القانونية المحلية”.

يذكر أن الحزب الليبرالي طالب منذ فترة طويلة بتعليق تركيب منظومة (ثاد) مشددا على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان، زاعما أن الحكومة السابقة فشلت في التوصل إلى توافق عام كاف حول قرار الدفاع الوطني الحاسم.

وتصاعد النزاع مؤخرا بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا بأنه أبلغ سول إنه سيكون من المناسب أن تدفع لنظام الأسلحة الذي تبلغ قيمته مليار دولار، وردت كوريا الجنوبية بأن الولايات المتحدة مسئولة ماليا عن نشر وتشغيل وصيانة (ثاد) وقيام سول فقط بتوفير الأرض.