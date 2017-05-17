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اليوم.. "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة ملف الصناديق الخاصة
مجلس النواب

اليوم.. "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة ملف الصناديق الخاصة

2017-05-17 09:08:35
وكالات

يستكمل أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب، مناقشة ملف الصناديق الخاصة، اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي.

ويأتي مناقشة الملف بعد دراسة التقرير الذى أعدته الحكومة بشأن “الصناديق الخاصة” للوصل إلى رؤية نهائية بشأنه.

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