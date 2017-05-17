سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت

قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...