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إبراهيم حسن : الزمالك لم يفاوض "جمعة" وكابوريا"
ابراهيم حسن

إبراهيم حسن : الزمالك لم يفاوض "جمعة" وكابوريا"

2017-05-17 09:11:12
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نفى إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، وجود أي مفاوضات من جانب نادي الزمالك، بشأن ضم الثنائي أحمد جمعة وأحمد كابوريا في فترة الانتقالات المقبلة .

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية، أن النادي المصري، لم يمانع في ترك أي لاعب بشرط توافر البديل .

ونفى مدير الكرة بالمصري، ماتردد  دخول المصري في مفاوضات لضم صالح جمعة لاعب وسط فريق الأهلي

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