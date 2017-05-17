نفى إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، وجود أي مفاوضات من جانب نادي الزمالك، بشأن ضم الثنائي أحمد جمعة وأحمد كابوريا في فترة الانتقالات المقبلة .

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية، أن النادي المصري، لم يمانع في ترك أي لاعب بشرط توافر البديل .

ونفى مدير الكرة بالمصري، ماتردد دخول المصري في مفاوضات لضم صالح جمعة لاعب وسط فريق الأهلي