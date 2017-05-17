 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 09:47 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. محاكمة 26 متهماً في «حرق نقطة شرطة المنيب»
محكمة_

اليوم.. محاكمة 26 متهماً في «حرق نقطة شرطة المنيب»

2017-05-17 09:00:09

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبدالله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب.
ووجهت النيابة للمتهمين استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3