تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبدالله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب.

ووجهت النيابة للمتهمين استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.