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بوتين: العالم الإسلامي يستطيع الاعتماد على دعم روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: العالم الإسلامي يستطيع الاعتماد على دعم روسيا

2017-05-17 08:59:00
متابعات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم الإسلامي يستطيع الاعتماد بشكل كامل على دعم روسيا وأن موسكو مستعدة لتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين في محاربة الإرهاب وتسوية النزاعات.

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