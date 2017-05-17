احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد “هنادي” ابنة الفنانة فيفي عبده، الذي أقيم مساء أمس بحضور عدد من أصدقائها.

ويعد هذا الظهور، هو الأول للفنانة إيمي سمير غانم بعد الشائعات التي ترددت حول مرضها، في الوقت الذي أكدت فيه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز أنها كانت تشتكي من أعراض البرد والقولون فقط.