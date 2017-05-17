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مشرعون أمريكيون: "نطالب بالتحقيق مع ترامب وفريقه"
دونالد ترامب‎

مشرعون أمريكيون: "نطالب بالتحقيق مع ترامب وفريقه"

2017-05-17 08:56:26
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طالب عدد من الديمقراطيين في الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين بفتح تحقيق ضد الرئيس دونالد ترامب ورموز في إدارته بشبهة عرقلتهم تحقيقات بشأن صلات الفريق الرئاسي المزعومة بروسيا.

وبحسب مصادر إعلامية أمريكية، يسعى الديمقراطيون أن يشمل التحقيق وزير العدل جيف سيشنس بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وتقول المصادر إن جميع الأعضاء الديمقراطيين الـ 33 في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في الكونغرس واللجنة القانونية في مجلس الشيوخ وقعوا على رسالة إلى رئيسي كلا اللجنتين، جاء فيها:

“نطلب من لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي واللجنة القانونية بدء تحقيق مشترك على الفور لمعرفة ما إذا كان الرئيس ترامب وكبار مسؤولي إدارته متواطئين في الحملة المتواصلة التي تهدف إلى عرقلة تحقيقات يقوم بها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل والكونجرس مع أعضاء في الفريق الرئاسي واتصالاتهم مع المسؤولين الروس”.

وتابعت الرسالة: “أن الاستمرار في تجاهل هذه الفضائح أمر غير مقبول”.

ويأتي هذا التوجه وسط جدل أثاره تقرير لجريدة “نيويورك تايمز” زعم أن ترامب طلب من مدير FBI السابق جيمس كومي إنهاء التحقيق ضد الجنرال مايكل فلين، المساعد السابق للرئيس ترامب.

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