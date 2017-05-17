مشرعون أمريكيون: "نطالب بالتحقيق مع ترامب وفريقه"2017-05-17 08:56:26
طالب عدد من الديمقراطيين في الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين بفتح تحقيق ضد الرئيس دونالد ترامب ورموز في إدارته بشبهة عرقلتهم تحقيقات بشأن صلات الفريق الرئاسي المزعومة بروسيا.
وبحسب مصادر إعلامية أمريكية، يسعى الديمقراطيون أن يشمل التحقيق وزير العدل جيف سيشنس بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض.
وتقول المصادر إن جميع الأعضاء الديمقراطيين الـ 33 في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في الكونغرس واللجنة القانونية في مجلس الشيوخ وقعوا على رسالة إلى رئيسي كلا اللجنتين، جاء فيها:
“نطلب من لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي واللجنة القانونية بدء تحقيق مشترك على الفور لمعرفة ما إذا كان الرئيس ترامب وكبار مسؤولي إدارته متواطئين في الحملة المتواصلة التي تهدف إلى عرقلة تحقيقات يقوم بها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل والكونجرس مع أعضاء في الفريق الرئاسي واتصالاتهم مع المسؤولين الروس”.
وتابعت الرسالة: “أن الاستمرار في تجاهل هذه الفضائح أمر غير مقبول”.
ويأتي هذا التوجه وسط جدل أثاره تقرير لجريدة “نيويورك تايمز” زعم أن ترامب طلب من مدير FBI السابق جيمس كومي إنهاء التحقيق ضد الجنرال مايكل فلين، المساعد السابق للرئيس ترامب.
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
بعد تكريمه بالإمارات.. محافظ مطروح: عانيت من البيروقراطية.. وزيادة تصدير التمر من 3 إلى 15 %
أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن مصنع صناعة التمور بالمحافظة كان متوقفا عن العمل منذ 10 سنوات بسبب رفض استلام المحافظين له بسبب وجود مشاكل به، موضحا “أن أصل ...Tue, 16 May 2017 07:44:28 GMT
-
إطلاق مشروع السياحة الدينية والثقافية في لبنان
أطلق لبنان مشروع السياحة الدينية والثقافية الذي سيشمل أكثر من 2000 موقع أثري على أن تبدأ المرحلة الأولى بأكثر من 250 موقعا موزعين بين الطوائف والمناطق. وتولت وحدة ...Wed, 17 May 2017 01:17:43 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT