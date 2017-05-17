شدد “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” بمجلس الوزراء على ضرورة عمل نسخ “محدثة” من الملفات الإلكترونية على وحدات تخزين منفصلة وتحديث البرامج وتفعيل برامج تأمين الشبكات الداخلية للوقاية من الفيروس الإلكتروني “wanna cry”، مشيرا إلى بعض الخطوات الوقائية لتجنب إصابة أجهزة الحاسوب بالفيروس.

وقال المركز في بيانا له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “مطلوب مزيد من الحيطة والوعي في تأمين استخدام شبكة الانترنت والبريد الالكتروني وان يتم عمل نسخ محدثة من الملفات على وحدات تخزين منفصلة وتحديث البرامج المستخدمة وتفعيل برامج تأمين الشبكات الداخلية”.

وأضاف البيان “ان مجموعة Shadow Brokers التي قامت بتسريب ثغرات في برامج التشغيل وكانت واحده منهم مستخدمه فى WannaCry الڤيروس الذي يؤدي لتشفير ملفات وطلب فدية، سربت معلومات عن انهم سيقومون بنشر كمية ثغرات كبيره تضم (ثغرات خاصة بالمتصفحات، ثغرات خاصة بالروترات، ثغرات واداوت مرتبطة بال mobile، ثغرات ل Windows 10)، اى ثغرة من الفئات اللى تم ذكرها لن تكون معروفه للشركات مطوري واصحاب البرامج الأصلية vendorss وبالتالى لن يكون لها علاج لفتره معينه قد تتراوح من ساعات الى ايام من تاريخ نشر التسريب”.

وتابع: “مطلوب الحرص الشديد فاى ثغرة من هذه تستطيع ان تسبب ضرر مباشر وخاصة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.. على سبيل المثال لو هناك ثغرة غير معروفة لجوجل من نوع RCE (تنفيذ أوامر عن بعد) فالدخول على صفحه مشبوهة من خلال التصفح العادى علي جوجل كروم “مثلا” ممكن يتسبب فى سيناريو نزول ڤيروس مثل WannaCry على الجهاز”.