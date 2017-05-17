نشر فنان المهرجانات الشعبى أوكا، صورة برفقة زوجته الفنانة مى كساب، عبر حسابه على “إنستجرام”، من داخل الحرم المكى ومن أمام الكعبة المشرفة، خلال أداء مناسك العمرة.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى لأوكا، عقب الحصول على براءة من تهمة التهرب من الخدمة العسكرية وتزوير أوراق رسمية.

أوكا ومى كساب من أمام الكعبة أوكا ومى كساب من أمام الكعبة