 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 09:41 صباحاً
روابط سريعة
بالصورة.. أوكا داخل الحرم المكي مع زوجته
مي كساب واوكا

بالصورة.. أوكا داخل الحرم المكي مع زوجته

2017-05-17 08:54:13

نشر فنان المهرجانات الشعبى أوكا، صورة برفقة زوجته الفنانة مى كساب، عبر حسابه على “إنستجرام”، من داخل الحرم المكى ومن أمام الكعبة المشرفة، خلال أداء مناسك العمرة.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى لأوكا، عقب الحصول على براءة من تهمة التهرب من الخدمة العسكرية وتزوير أوراق رسمية.
أوكا ومى كساب من أمام الكعبة أوكا ومى كساب من أمام الكعبة

اوكا ومي كساب

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3