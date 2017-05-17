الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة2017-05-17 08:50:54
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، تكون غزيرة ورعدية على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل المائية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة.
وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، وعلى خليج السويس تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة، والصغرى 20 والإسكندرية 27 والصغرى 19 ومطروح 28 والصغرى 18.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة أيضا وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 20 34
الإسكندرية 19 27
مطروح 18 28
بورسعيد 23 27
دمياط 22 26
بلطيم 20 28
الإسماعيلية 18 35
السويس 19 35
العريش 17 30
نخل 13 33
طابا 18 35
الطور 21 29
مرسى علم 25 34
الغردقة 26 35
شرم الشيخ 27 37
رفح 16 29
كاترين 15 30
سيوة 20 33
المنيا 21 36
الفيوم 21 36
رأس سدر 21 35
أبوسمبل 23 41
وسط الدلتا 19 33
أسيوط 21 39
سوهاج 26 41
الأقصر 27 41
أسوان 28 44
شلاتين 21 33
حلايب 23 30
الوادى الجديد 28 43
قنا 27 42
نويبع 25 35
السلوم 18 25
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 40
المدينة 28 39
الرياض 27 42
المنامة 31 37
أبوظبى 27 39
الدوحة 29 39
الكويت 29 42
دمشق 14 34
بيروت 22 25
عمان 17 31
القدس 17 28
غزة 20 28
بغداد 22 39
مسقط 31 37
صنعاء 13 27
الخرطوم 30 39
طرابلس 17 24
تونس 16 26
الجزائر 14 23
الرباط 16 29
نواكشوط 27 42
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 11 24
اسطنبول 14 20
اسلام اباد 24 35
نيودلهى 29 41
جاكرتا 25 33
بكين 19 34
كوالامبور 25 32
طوكيو 14 19
أثينا 16 20
روما 14 28
باريس 13 27
مدريد 14 30
برلين 13 23
لندن 11 17
مونتريال 19 27
موسكو 4 9
نيويورك 16 20
واشنطن 22 34
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
البترول: الانتهاء من حفر بئر «نيدوكو»
فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن الإسراع بتنمية حقول الغاز الطبيعى بالمشروعات الجديدة، وربطها على خطوط الإنتاج الحالية، لتلبية احتياجات السوق ...Tue, 16 May 2017 08:50:06 GMT
-
إطلاق مشروع السياحة الدينية والثقافية في لبنان
أطلق لبنان مشروع السياحة الدينية والثقافية الذي سيشمل أكثر من 2000 موقع أثري على أن تبدأ المرحلة الأولى بأكثر من 250 موقعا موزعين بين الطوائف والمناطق. وتولت وحدة ...Wed, 17 May 2017 01:17:43 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT