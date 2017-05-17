التمس إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الاول بنادي المصري البورسعيدي، العذر لثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بشأن تصريحه بأنه يتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي كأس مصر هذا الموسم.

وقال إبراهيم حسن عبر برنامج الحريف بقناة DMC Sports : “مجلس الإدارة أو رئيس النادي هو من يرد على هذا التصريح، ولكن بالنسبة لي ثروت سويلم شخصية محترمة، خلوق، وخدوم، وأعرفه قبل دخول اتحاد الكرة، من الممكن أن يكون (زلة لسان) غير مقصودة، كمحب للكرة المصرية يتمنى أن يرى نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك على سبيل أنه من واحد من الجمهور”.