 Moheet on google
الأربعاء 17 مايو 2017 09:41 صباحاً
روابط سريعة
إبراهيم حسن: تصريح «سويلم» عن الأهلي والزمالك في نهائي الكأس «زلة لسان»
ثروت سويلم

إبراهيم حسن: تصريح «سويلم» عن الأهلي والزمالك في نهائي الكأس «زلة لسان»

2017-05-17 09:10:24

التمس إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الاول بنادي المصري البورسعيدي، العذر لثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بشأن تصريحه بأنه يتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي كأس مصر هذا الموسم.

وقال إبراهيم حسن عبر برنامج الحريف بقناة DMC Sports : “مجلس الإدارة أو رئيس النادي هو من يرد على هذا التصريح، ولكن بالنسبة لي ثروت سويلم شخصية محترمة، خلوق، وخدوم، وأعرفه قبل دخول اتحاد الكرة، من الممكن أن يكون (زلة لسان) غير مقصودة، كمحب للكرة المصرية يتمنى أن يرى نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك على سبيل أنه من واحد من الجمهور”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3