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اليوم.. الحكم في دعوى مصروفات طليقة إبراهيم سعيد

اليوم.. الحكم في دعوى مصروفات طليقة إبراهيم سعيد

2017-05-17 08:07:30

تصدر محكمة أسرة المعادي اليوم الخميس، حكمها في دعوى المصروفات المدرسية المقامة من ابتسام كامل الشهيرة بشهد عبدالله، طليقة إبراهيم سعيد ﻻعب اﻷهلي والزمالك السابق.
يذكر أن محكمة أسرة المعادي كانت قد قضت في 29 ديسمبر الماضي بتطليق شهد عبدالله من اللاعب طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المُبرم في عقد الزواج كما ألزمته بدفع 6000 جنيه نفقة شهرية لنجله.

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