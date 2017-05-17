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وزير الدفاع الأمريكي: "لست قلقًا" بشأن تسريب معلومات إلى الروس
قائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأمريكي: "لست قلقًا" بشأن تسريب معلومات إلى الروس

2017-05-17 08:08:45
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قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إنه ليس لديه ما يدعو للقلق، بشأن تعامل إدارة الرئيس،دونالد ترامب، مع معلومات سرية، وأضاف، أن القضية لم يتم التطرق إليها، اليوم الثلاثاء، مع العديد من حلفاء الولايات المتحدة، وقال “لا ..لست قلقا”.

لكن ماتيس، سلم بأنه لا يعرف شيئا يذكر بشأن الضجة التي أثيرت حول المسألة أكثر مما “قرأه في الصحيفة”.

وسبق أن قال مسئولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن ترامب ناقش معلومات للمخابرات بشأن تنظيم داعش الإرهابى مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والسفير الروسي، سيرجي كيسلياك، في محادثات يوم الأربعاء الماضي، في البيت الأبيض.

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