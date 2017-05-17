وزير الهجرة العراقي:عدد النازحين من الموصل تجاوز ال 670 ألف مدني

أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف أن أعداد النازحين من مدينة الموصل تجاوز ال 670 الف مدني منذ انطلاق المعارك في المدينة أكتوبر الماضي.

وقال الجاف ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ إن أعداد النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم حوالي 150 ألف شخص، مضيفا أن العودة مستمرة ولكن بدرجة أقل من عمليات النزوح،وأعرب عن أمله في أن يتم تحرير كافة المناطق وإعادة النازحين قبل شهر يوليو القادم .

وكان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي قد صرح أمس بأن تنظيم داعش بات محاصرا بالكامل في مدينة الموصل العراقية وعلى وشك الهزيمة التامة.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جون دوريان، إن “داعش على وشك الهزيمة الكاملة في الموصل .. القوات الأمنية العراقية ضحت بكل شىء من أجل هزيمة الأعداء، وأحيي القوات العراقية التي ستعلن النصر قريبا”.