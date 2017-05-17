تسببت الخطوط الجوية الوطنية لجنوب أفريقيا في حرج بالغ لراكبة بدينة أمام جميع المسافرين بالطائرة. وبعد طول انتظار اعترفت الشركة بتعامل الطاقم بأسلوب غير لائق مع الراكبة لمجرد طلبها تمديد حزام الأمان

وذكر موقع “ترافيلر 24 ” الإخباري أن المسافرة كارابو سيتى كانت على متن الطائرة في رحلة من مطار كيب تاون الدولي، ومثل الآلاف من الركاب الذين غالبا ما يفعلون ذلك فقد طلبت تمديد حزام الأمان الخاص بها، وهو طلب بسيط، ولكن الأمر لم يبدو بهذه السهولة لطاقم الطائرة. وعندما ألحت في الطلب أبلغوها أخيرا بأنه “لا يوجد على متن الطائرة”، ولكنها أشارت لهم بأنه عنصر أمان ولا سيما وأن الطائرة بدأت تتحرك.

ولكن الأمر تحول إلى ما هو أسوأ من ذلك عندما قام الطاقم بالإعلان للطائرة بأكملها: “نحن نتعامل مع بعض الحالات البدينة على متن الطائرة ولذا نضطر للعثور مرة أخرى على تمديد للحزام، ونحن عادة لا نحتاجهم على متن هذه الرحلة من كيب تاون، نعتذر عن أي إزعاج”.

وهنا شعرت سيتي بالحرج الشديد وتمنت “أن تنشق الأرض وتبتلعها”، ولكن الإهانة لم تتوقف حتى عند هذا الحد، فعندما جاءت المضيفة عاملتها مثل الأطفال وربطت لها حزام التمديد.

وأشار الموقع بأن سيتي أرسلت شكوى للشركة بما حدث ولكنهم ردوا عليها بعد فترة طويلة للغاية، حيث اعترف متحدث باسم الناقل الجوي بالواقعة وبأنه تم التعامل فيها بصورة غير لائقة، فضلا عن إغفال شكوى الراكبة بعد ذلك.

ويقع مقر خطوط جنوب أفريقيا الجوية في جوهانسبرج وتقدم خدماتها إلى أكثر من 35 وجهة في قارات العالم وتعد عضوا في تحالف ستار العالمي.