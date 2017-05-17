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مرشح إيراني يهدد روحاني بنشر تسجيل صوتي دون الإفصاح عن مضمونه
إبراهيم رئيسي

مرشح إيراني يهدد روحاني بنشر تسجيل صوتي دون الإفصاح عن مضمونه

2017-05-17 08:01:44
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هدد مرشح الجناح المحافظ في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، مرشح الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين، الرئيس الحالي حسن روحاني، بنشر تسجيل صوتي له، دون التصريح عن مضمونه.

وانتقد رئيسي، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في «مصلى الإمام الخميني» بالعاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها روحاني، خلال السنوات الأربع من فترة ولايته.

وهدد الأخير بنشر تسجيل صوتي له، دون الإفصاح عن مضمون التسجيل.

كما ادعى رئيسي أن روحاني انتهج سياسات محابية “للأجانب”، مطالبًا إياه بالكشف عن مضمون المفاوضات التي أجراها مع الدول الأجنبية.

يشار أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر إجراؤها في 19 مايو الجاري، تُنظَّم بالتزامن مع انتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية والقروية والانتخابات الفرعية لمجلس الشورى (البرلمان).

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