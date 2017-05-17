انتقد الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، تصريح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن انتهاء أزمة الدولار مؤكدا أن صافي الاحتياطي الدولاري لم يرتفع وأرجع السبب في ذلك إلى إرتفاع الدين الخارجي .

وقال «توفيق» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأخ المحافظ: حسدناك، فياريتك ما تكلمت، لما الاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي يرتفع بـ 10 مليار دولار ، والديون الخارجية ترتفع ب 26 مليار، يبقى دي فلوسنا ولا ديون علينا و على أولادنا؟، و يبقى صافي الاحتياطي ارتفع إزاي؟».

وأضاف: «وأقول له، هناك خبراء يعرفون و يحللون كل دولار داخل و خارج من البلد، ويعرفون أن زيادة الاحتياطي و التحسن في ميزان المدفوعات ناتج عن مساعدات و قروض و منح أجنبية و استثمارات أموال ساخنة في أذون خزانة لعدة أشهر».

وتابع «توفيق» : «وأقول له أيضا: نعم هناك تحسن طفيف في الميزان التجاري وتحويلات المصريين في الداخل والخارج من خلال القطاع المصرفي نتيجة التعويم، و لكن في غياب تدفقات نقدية حقيقية ناتجة من السياحة والتصدير والاستثمارات المباشرة، فإن التصريح بأن “أزمة الدولار أصبحت تاريخًا”، يعتبر ولا مؤاخذة تهريج».

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن في اجتماع المجموعة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أن الأزمة النقدية انتهت وأن مشكلة النقد الأجنبي في مصر أصبحت تاريخ بلا عودة.