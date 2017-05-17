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تقاعد "ستيوارت جونز" أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين في الشرق الأوسط
ستيوارت جونز المرشح لتمثيل الولايات المتحدة في العراق

تقاعد "ستيوارت جونز" أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين في الشرق الأوسط

2017-05-17 07:59:13
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قال ثلاثة مسئولين أمريكيين، أمس الثلاثاء، إن ستيوارت جونز، أكبر دبلوماسي أمريكي معني بالشرق الأوسط، أبلغ زملاءه، بأنه قرر أن يتقاعد ليصبح أحدث الدبلوماسيين الكبار الذين يتركون إدارة الرئيس، دونالد ترامب.

ويتمتع جونز، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى، بخبرات واسعة في الشرق الأوسط، بعدما خدم سفيرا للولايات المتحدة بكل من العراق والأردن، وعمل نائبا لرئيس البعثة الأمريكية في القاهرة.

وأبلغ جونز (57 عامًا) زملاءه، بأنه اتخذ القرار بنفسه، وأنه لم يتعرض لضغط أو يطلب منه أحد ترك الوزارة.

وقال مسئول أمريكي، طلب عدم الكشف عن اسمه “هذا قرار اتخذ بمحض إرادته... لم يحدث خلاف”.

وأضاف “لا توجد أي وقائع هنا.. فيما عدا أن مسئولا كبيرا آخر بالحكومة يتمتع بكفاءة حقيقية يغادر”.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية، أن جونز يعتزم التقاعد، وقال إنه سيغادر لأسباب شخصية.

وتركت كريستي كيني، مستشارة وزارة الخارجية العمل بالوزارة أيضًا، في فبراير.

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