أسفرت حملة أمنية شنها ضباط مديرية أمن أسيوط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط فلاح بحوزته 3 أطنان بانجو جاف بقرية القصير بالقوصية ، وذلك خلال الحملات التي تشنها المديرية لاستهداف البؤر الإجرامية التي تشكل بيئة خصبة للعناصر الإجرامية الخطرة .

شارك في الحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن المركزي بالمديرية.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط اخطارا من إدارة البحث الجنائية يفيد ضبط 3 أطنان من نبات البانجو الجاف بحوزة “ع. م. ع” فلاح ومقيم القصير شرق دائرة مركز القوصية اثناء الحملة الأمنية المكبرة التي شنتها القوات بمناطق “القصير شرق مركز القوصية ـ جزيرة الحواتكة مركز منفلوط ـ قرية الحوطا الشرقية “منطقة حماد وعسرانه” مركز ديروط ـ جزيرة بني فيز مركز صدفا”.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.