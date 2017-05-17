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أمن أسيوط: ضبط فلاح بحوزته 3 أطنان بانجو جاف
بانجو

أمن أسيوط: ضبط فلاح بحوزته 3 أطنان بانجو جاف

2017-05-17 08:03:15

أسفرت حملة أمنية شنها ضباط مديرية أمن أسيوط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط فلاح بحوزته 3 أطنان بانجو جاف بقرية القصير بالقوصية ، وذلك خلال الحملات التي تشنها المديرية لاستهداف البؤر الإجرامية التي تشكل بيئة خصبة للعناصر الإجرامية الخطرة .
شارك في الحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن المركزي بالمديرية.
تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط اخطارا من إدارة البحث الجنائية يفيد ضبط 3 أطنان من نبات البانجو الجاف بحوزة “ع. م. ع” فلاح ومقيم القصير شرق دائرة مركز القوصية اثناء الحملة الأمنية المكبرة التي شنتها القوات بمناطق “القصير شرق مركز القوصية ـ جزيرة الحواتكة مركز منفلوط ـ قرية الحوطا الشرقية “منطقة حماد وعسرانه” مركز ديروط ـ جزيرة بني فيز مركز صدفا”.
تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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