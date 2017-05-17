مقتل 24 شخصًا على الأقل إثر انفجار بمنجم في جنوب أفريقيا

أفادت وكالة الأنباء المحلية فى جنوب أفريقيا “إيه إن إيه” أمس الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 24 شخصًا، لقوا حتفهم إثر انفجار، على مايبدو، في منجم بوسط جنوب أفريقيا.

وقالت الشرطة، إن عددًا غير معروف من عمال المناجم احتجزوا في منجم “ايلاند شافت” في بلدة ويلكوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة ثاندي مبامبو: “إن شركة الأمن في المنجم مشغولة بانتشال الجثث، وفي هذه اللحظة لا توجد لدينا أي فكرة عن هوية الضحايا.. البعض يملكون بطاقات تعريف، ولهذا يوجد لدينا أسماء في بعض الحالات”.

وأضاف مبامبو، أن البحث عن مزيد من عمال المناجم استمر مساء اليوم، الثلاثاء، فيما تجري الشرطة تحقيقاتها لمعرفة سبب الحادث.

يُذكر، أن المنطقة حول مدينة ويلكوم معروفة بوجود احتياطيات الذهب.