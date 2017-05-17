قال سفير مصر لدى اليابان إسماعيل خيرت، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، سيبدأ زيارة رسمية لليابان في الفترة من 17 إلى 22 مايو الجاري على رأس وفد برلماني رفيع المستوى من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – اليابانية تلبية للدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب الياباني.

وذكر السفير أن الزيارة تعد الأولى من نوعها لوفد برلماني مصري لليابان منذ حوالي أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً، عقب إعادة تشكيل الجانب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية في فبراير الماضي برئاسة النائب أسامة هيكل وعضوية خمسة وعشرين نائباً بمجلس النواب.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي كذلك في إطار الطفرة غير المسبوقة في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العامين الماضيين في كل المجالات ومنها المجال البرلماني، مؤكداً أن زيارة رئيس الجمهورية إلى اليابان في فبراير 2016 مثلت انطلاقة جديدة في العلاقات المصرية – اليابانية، لا سيما مع الخطاب التاريخي الذي ألقاه أمام البرلمان الياباني آنذاك، باعتباره أول رئيس عربي وثاني رئيس إفريقي – بعد نيلسون مانديلا – يلقي خطاباً أمام البرلمان الياباني.

وأشار سفير مصر في اليابان إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، والوفد المرافق له سيلتقون خلال الزيارة، رئيس الوزراء الياباني ورئيسي البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين بجانب حضور إحدى الجلسات العامة بمجلس النواب الياباني، كما سيعقد رئيس مجلس النواب المصري مقابلة بالقصر الإمبراطوري، فضلا عن ترتيب لقاءات للوفد مع عدد من كبار المسؤولين اليابانيين على رأسهم محافظ طوكيو ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ورئيس وأعضاء رابطة الصداقة البرلمانية بين البلدين، ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال المصري – الياباني، بالإضافة إلى القيام بزيارة لمدينة “كيوتو” التي تعد العاصمة الثقافية لليابان.

وأبرز السفير المصري جهود مصر خلال العقود الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الهامة بالتعاون مع اليابان أبرزها مشروع كوبري السلام على قناة السويس، وتوسيع وتعميق قناة السويس، وإنشاء دار الأوبرا المصرية، ومستشفى الأطفال الجامعي “أبو الريش”، وإعادة تأهيل نفق الشهيد “أحمد حمدي”، وحديثاً إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، فضلاً عن مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر صرح ثقافي – تحت الإنشاء – حول العالم، وإطلاق مبادرة الشراكة المصرية- اليابانية في مجال التعليم خلال الزيارة الرئاسية لليابان، والعديد من المشروعات الحيوية الأخرى في قطاعات الكهرباء والزراعة والري وغيرها.