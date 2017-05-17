أخبار متوقعة اليوم الأربعاء 17 مايو 20172017-05-17 07:54:16
القاهرة : يبدأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب زيارة رسمية لليابان تستمر حتى ٢٢ الجارى، وذلك على رأس وفد برلماني رفيع المستوى من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – اليابانية ، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني.
القاهرة : يُعقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الستين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء العدل أو من يمثلهم من كل الأردن، والسعودية، والعراق، وجمهورية القمر المتحدة، ودولة الكويت، وموريتانيا وقطر.
القاهرة : تُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ17 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال.
القاهرة : يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم قصر عائشة فهمي (مجمع الفنون) بعد انتهاء عمليات التطوير والترميم والصيانة ليكون مجمعا للفنون للتشكيلية، وذلك بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ولفيف من القيادات الثقافية والإعلاميين والفنانين التشكيليين.
الأقصر : يقوم الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، بزيارة لمحافظة الأقصر، يفتتح خلالها معرض المقتنيات الجديدة التي اكتشفتها البعثة المصرية العاملة بالبر الغربي برئاسة الدكتور مصطفى وزيري مدير آثار منطقة الأقصر.
القاهرة : ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فعاليات المؤتمر السنوي بعنوان “نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي” على مدار يومين بفندق سونستا بالقاهرة، ويهدف المؤتمر إلى الخروج بعدد من التوصيات الخاصة بتفعيل استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي في مصر.
القاهرة : يفتتح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الفيفا، ورشة العمل التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للدول الأعضاء من شمال إفريقيا، وذلك لشرح برنامج “الفيفا إلى الأمام”، وكيفية الاستفادة من الدعم المقدم من خلاله لكل الأعضاء.
القاهر : ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس، بالتعاون مع لجنة التربية ومقررها الدكتور مصطفى رجب، ندوة تحت عنوان “المتطلبات التربوية والثقافية للمناطق العشوائية”، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قطاعات الثقافة، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.
القاهرة : تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لقاء مفتوحا مع محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهراً بالنقابة بعنوان “محافظة القاهرة.. الحاضر والمستقبل”.
القاهرة : تغادر بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، القاهرة، برئاسة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في طريقها إلى المغرب ، للمشاركة في الدورة الودية التي تنظمها المغرب خلال الفترة من 17 وحتى 23 مايو الجاري.
الخرطوم : يبدأ وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، زيارة رسمية إلى سويسرا، وذلك بدعوة من نظيره السويسري، ديديه بوركهالتر، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات في مقدمتها دعم جهود السودان لانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية.
الجزائر : يقوم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بزيارة عمل للولايات المتحدة بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون الذي سيبحث معه التعاون الثنائي والقضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
باريس : يُعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد أن تم إرجاؤها لتوفير وقت إضافي لإجراء المزيد من الفحوصات للمرشحين لتولي مناصب حكومية من قبل الهيئة العليا لشفافية الحياة السياسية وإدارة الأموال العامة.
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ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
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تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
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اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
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مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
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طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
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فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
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البترول: الانتهاء من حفر بئر «نيدوكو»
فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن الإسراع بتنمية حقول الغاز الطبيعى بالمشروعات الجديدة، وربطها على خطوط الإنتاج الحالية، لتلبية احتياجات السوق ...Tue, 16 May 2017 08:50:06 GMT
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بعد تكريمه بالإمارات.. محافظ مطروح: عانيت من البيروقراطية.. وزيادة تصدير التمر من 3 إلى 15 %
أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن مصنع صناعة التمور بالمحافظة كان متوقفا عن العمل منذ 10 سنوات بسبب رفض استلام المحافظين له بسبب وجود مشاكل به، موضحا “أن أصل ...Tue, 16 May 2017 07:44:28 GMT
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سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT