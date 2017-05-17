القاهرة : يبدأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب زيارة رسمية لليابان تستمر حتى ٢٢ الجارى، وذلك على رأس وفد برلماني رفيع المستوى من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – اليابانية ، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني.

القاهرة : يُعقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الستين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء العدل أو من يمثلهم من كل الأردن، والسعودية، والعراق، وجمهورية القمر المتحدة، ودولة الكويت، وموريتانيا وقطر.

القاهرة : تُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ17 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

القاهرة : يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم قصر عائشة فهمي (مجمع الفنون) بعد انتهاء عمليات التطوير والترميم والصيانة ليكون مجمعا للفنون للتشكيلية، وذلك بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ولفيف من القيادات الثقافية والإعلاميين والفنانين التشكيليين.

الأقصر : يقوم الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، بزيارة لمحافظة الأقصر، يفتتح خلالها معرض المقتنيات الجديدة التي اكتشفتها البعثة المصرية العاملة بالبر الغربي برئاسة الدكتور مصطفى وزيري مدير آثار منطقة الأقصر.

القاهرة : ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فعاليات المؤتمر السنوي بعنوان “نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي” على مدار يومين بفندق سونستا بالقاهرة، ويهدف المؤتمر إلى الخروج بعدد من التوصيات الخاصة بتفعيل استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي في مصر.

القاهرة : يفتتح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الفيفا، ورشة العمل التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للدول الأعضاء من شمال إفريقيا، وذلك لشرح برنامج “الفيفا إلى الأمام”، وكيفية الاستفادة من الدعم المقدم من خلاله لكل الأعضاء.

القاهر : ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس، بالتعاون مع لجنة التربية ومقررها الدكتور مصطفى رجب، ندوة تحت عنوان “المتطلبات التربوية والثقافية للمناطق العشوائية”، وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قطاعات الثقافة، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

القاهرة : تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لقاء مفتوحا مع محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهراً بالنقابة بعنوان “محافظة القاهرة.. الحاضر والمستقبل”.

القاهرة : تغادر بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، القاهرة، برئاسة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في طريقها إلى المغرب ، للمشاركة في الدورة الودية التي تنظمها المغرب خلال الفترة من 17 وحتى 23 مايو الجاري.

الخرطوم : يبدأ وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، زيارة رسمية إلى سويسرا، وذلك بدعوة من نظيره السويسري، ديديه بوركهالتر، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات في مقدمتها دعم جهود السودان لانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية.

الجزائر : يقوم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بزيارة عمل للولايات المتحدة بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون الذي سيبحث معه التعاون الثنائي والقضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

باريس : يُعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد أن تم إرجاؤها لتوفير وقت إضافي لإجراء المزيد من الفحوصات للمرشحين لتولي مناصب حكومية من قبل الهيئة العليا لشفافية الحياة السياسية وإدارة الأموال العامة.