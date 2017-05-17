أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة اليوم الأربعاء أن 6800 معتمر سيغادرون طوال اليوم على 34 طائرة متوجهين إلى الأراضى المقدسة بينما يعود 7 آلاف معتمر بعد أدائهم مناسك العمرة ضمن الجسر الجوى الذى بدأ أواخر مارس الماضى.

وقالت المصادر: تنظم مصر للطيران طوال الأربعاء 14 رحلة طيران إلي جدة والمدينة المنورة لنقل 2800 معتمر من بينها 9 رحلات إلى جدة و5 طائرات إلى المدينة المنورة حيث تشهد الرحلات إنتظاما فى مواعيد السفر والوصول بينما تنظم الخطوط السعودية طوال الأربعاء 9 رحلات إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 2700 معتمر من بينها 8 طائرات إلى جدة وتنظم شركات الطيران الخاصة مثل فلاى ناس والنيل ونسمة للطيران 11 رحلة طيران لنقل 1300 معتمر إلى جدة وبعض المدن القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل الطائف وتبوك وينبع والقصيم.

وأضافت المصادر: تشهد رحلات عودة المعتمرين حالة من الهدوء حيث يستقبل المطار طوال يوم الأربعاء 7 آلاف معتمر على 35 طائرة مصرية وسعودية قادمة من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك العمرة، حيث قام رجال الجمارك برئاسة “سامى عبدالرحمن” رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتقديم التيسيرات اللازمة لاستقبال المعتمرين داخل الدائرة الجمركية.