تنطلق مساء اليوم الدورة السبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تم خلال هذا العام دعوة عدد غير مسبوق من النجوم العالميين .

وقد اتخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية مكثفة لحماية نجوم السينما و عشرات آلاف الزوار الذين سيتوافدون على المدينة من العاملين في مجال السينما و العاشقين للفن السابع، و تشمل هذه التدابير حشد أعداد كبيرة من قوات الشرطة و الدرك و الجيش والقوات البحرية في خليج كان، وفي هذا الصدد قال محافظ منطقة الالب ماريتيم جورج ﻓرانسوا لوكلير إنه لم يسبق نشر هذا الحجم من الإمكانات لتأمين المهرجان.

فيما ، قال باتريك ميريس مدير الشرطة ان مدينة كان بأكملها تخضع لأعلى مستوى من التأمين حيث تم وضع حواجز خرسانية لمنع أي هجمات محتملة لدهس المارة وذلك بعد مرور عشرة أشهر على هجوم نيس الذي خلف 86 قتيلا.

و أضاف إنه سيتم نشر قناصة في المناطق الحساسة و تشديد إجراءات التفتيش ووضع نظام مضاد للطائرات بدون طيار

وفي إطار العملية التنظيمية للمهرجان ، وصل أمس الثلاثاء ، بشارع “لاكروازيت” الشهير على سواحل خليج كان اللازوردية، أعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج الإسباني بيدور المودوفار و التي تضم النجم الأمريكي ويل سميث حيث شاركوا في العشاء التقليدي للجنة التحكيم بفندق “مارتينيز” ، بينما وصلت أمس الأول الإثنين الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشى التي ستقوم بإحياء حفل الافتتاح.

و يشارك في المهرجان هذا العام من الفنانين والنجوم العالميين كل من روبرت باتيسون، وجواكين فينيكس، وكوليت فاريل، وجوليان مور، وكيرستن دانست، وإيل فانيتح، والنجمة الاسترالية نيكول كيدمان، والفرنسية إيزابيلا أوبير.

ويتنافس على جوائز المهرجان، الذي يستمر 12 يوما ، أفلام من 29 دولة، وقد تم اختيار فيلم “أشباح إسماعيل “، للمخرج الفرنسي آرنو دبلشات ليكون فيلم الافتتاح.

و تمثل المنطقة العربية في هذا المهرجان ثلاث دول، حيث تشارك تونس والجزائر في مسابقة “نظرة ما”، وهى إحدى المسابقات الرسمية للمهرجان وهي المسابقة التي تعرض فيها الأعمال التي تقدم وجهة نظر فريدة من نوعها، ويتنافس فيها فيلمان هما