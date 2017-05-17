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أردوغان يغادر واشنطن عقب ختام لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين
ترامب واردوغان

أردوغان يغادر واشنطن عقب ختام لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين

2017-05-17 07:46:00
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غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجر الأربعاء، العاصمة الأمريكية واشنطن عائدا إلى بلاده، بعد أن اختتم زيارته الرسمية إليها.

وكان في وداع أردوغان بمطار أندريس العسكري روسيميريا باولي وكيل المدير العام للشؤون البروتوكولية الأمريكية، وسفير أنقرة لدى واشنطن سردار قليج.

وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، التقى أردوغان مع نظيره دونالد ترامب وبحث معه العلاقات الثنائية وأهم القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وعقب لقاء نظيره الأمريكي توجه أردوغان إلى مقر السفارة التركية في واشنطن، حيث استقبل عدداً من قادة الرأي ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات الأمريكية الضخمة.

ورافق أردوغان في زيارته التي بدأت الثلاثاء، كلاً من رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ووزير العدل بكير بوزداغ، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، ووزير الدفاع فكري إشيق، ورئيس هيئة الاستخبارات هاكان فيدان.

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