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تطورات هامة في قضية اتهام ورثة «كمال الشاذلي» بالكسب
كمال الشاذلي

تطورات هامة في قضية اتهام ورثة «كمال الشاذلي» بالكسب

2017-05-17 07:42:14

تسلم قاضي التحقيق، في اتهام ورثة القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، كمال الشاذلي، الأوراق الخاصة بالتصالح.

وكشفت مصادر قانونية، عن أوراق التصالح، عبارة عن إفادة بسداد ورثة كمال الشاذلي، مبلغ  32 مليون جنيه، وهي قيمة الكسب غير المشروع، الذي حققوه، بالإضافة إلى ما يفيد بالتنازل عن أرض بحيرة قارون، التي تعد في نطاق المحمية الطبيعية.

ومن المقرر، تحديد جلسة قبل نهاية مايو الجاري، حتى تقر الهيئة التصالح، بعد مراجعة الأوراق، والتأكد من عدم وجود أي أموال أخرى مستحقة عليهم، وذلك مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.

وكان ورثة كمال الشاذلي، قد سددوا 32 مليون جنيه، لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وعليه قرر المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض، والمنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بالمحكمة، إخلاء سبيل محمد كمال الشاذلي، بعد أن كان قد قرر حبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيقات.

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