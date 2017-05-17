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البيت الأبيض يتستر على تسريب إسرائيل معلومات اجتماع ترامب ولافروف
ترامب ولافروف‎

البيت الأبيض يتستر على تسريب إسرائيل معلومات اجتماع ترامب ولافروف

2017-05-17 07:38:06
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رفض البيت الأبيض التعليق على تقارير إعلامية ذكرت أن إسرائيل كانت مصدر معلومات حساسة ناقشها الرئيس دونالد ترامب مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة “رويترز” إن البيت الأبيض رفض تأكيد ما إذا كان قدم فحوى اجتماع ترامب مع لافروف لمشرعين طالبوا بالاطلاع عليها.

وكان تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، طالب في وقت سابق، البيت الأبيض بالكشف عن مضمون لقاء ترامب مع لافروف الذي عقد في 10 مايو الجاري.

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