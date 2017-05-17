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اليوم.. قمة مرتقبة بين السيسي والعاهل الأردني بالقاهرة
السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني

اليوم.. قمة مرتقبة بين السيسي والعاهل الأردني بالقاهرة

2017-05-17 07:34:49

يزور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، القاهرة، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أنه من المقرر أن تتناول مباحثات السيسي والملك عبدالله، التشاور بشأن مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وسُبل تعزيزها.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم استعراض الجهود المصرية والعربية، لكسر الجمود القائم في عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والتي سيعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرياض، الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أيضاً، أن تبحث القمة العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ ومن بينها الأزمة السورية، والأوضاع في كل من ليبيا والعراق واليمن، والجهود السياسية المبذولة لحل تلك الأزمات، وجهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

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