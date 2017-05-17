تصدر اليوم الأربعاء، محكمة أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البرايري حكمها في قضية أحمد الطيب المعلق الرياضي، لاتهامه بالسب والتعدي على أحمد شوبير أثناء لقائهما ببرنامج العاشرة مساء.

ترجع الواقعة إلى تحرير الإعلامي أحمد شوبير، محضرًا بقسم شرطة أكتوبر أول، يتهم فيه المعلق الرياضي أحمد الطيب، بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف والتشهير بـ«أسرته» أثناء اللقاء الذي جمع بينهما في برنامج «العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.