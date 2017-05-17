نجحت فرقة الإنفاذ التابعة للقوات البحرية، في انتشال وإنقاذ 8 أفراد، تم العثور عليهم وسط الأمواج، بعد غرق المركب “إيجل وان” بالغردقة.

وكانت مركب صيد، يدعى “إيجل وان”، تعرضت للغرق شمال مدينة الغردقة، ودفعت القوات البحرية بقطعة بحرية سريعة، عبارة عن زورق بحري، لإنقاذ طاقم المركب، المكون من 8 أفراد، من الغرق.