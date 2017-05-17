يُعقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الـ٦٠ للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء العدل أو من يمثلهم من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية القمر المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقطر.

وأكدت الجامعة العربية فى بيان أصدرته أمس، أهمية الاجتماع كونه يأتي فى وقت حساس تبذل فيه الدول العربية جهودًا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى محاربة الفساد ودعم العدالة الجنائية فى الدول العربية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من البنود المهمة، يأتى فى مقدمتها تطوير وتعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القضائية والقانونية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون القضائى من خلال إنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأيضا إعداد مشروع القانون العربى الاسترشادى لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.

كما يناقش الاجتماع بنودا حول مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، ومشروع بروتوكول عربى حول الحد من انتشار الأسلحة فى المنطقة العربية، ومشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، وشبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع القانون العربى الاسترشادى لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.