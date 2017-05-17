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اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين في «ألتراس ربعاوي»
مظاهرة اولتراس ربعاوي في عين شمس (تصوير:محمد محسن) - مظاهرة اولتراس ربعاوي في عين شمس (تصويرمحمد محس

اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين في «ألتراس ربعاوي»

2017-05-17 07:20:26

تنظر اليوم، الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة المتهمين في قضية “ألتراس ربعاوي”.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من دفاع عضوين بخلية “ألتراس ربعاوي”، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهما، لاتهامهما بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين في مارس 2014، بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى “ألتراس ربعاوي”؛ لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، والتورط في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهما.

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